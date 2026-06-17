きのう夕方、航空自衛隊小牧基地のC-130H輸送機が飛行中にエンジン系統に不具合が見つかり、県営名古屋空港に緊急着陸しました。 【写真を見る】自衛隊輸送機が県営名古屋空港に緊急着陸 エンジン系統に不具合 搭乗者6人にケガなし 航空自衛隊小牧基地 航空自衛隊小牧基地によりますと、基地から約110キロメートル離れた静岡県南側での訓練に向かうため飛行していたC-130H輸送機が、きのう午後5時50分ごろにエンジン系統に