7月4日13時30分より放送される日本テレビ系夏の音楽の祭典『THE MUSIC DAY 2026』より、出演アーティストの第二弾が発表された。【写真】INI、King ＆ Prince、Snow Manも！第2弾出演アーティスト本番組は、「音楽の物語」をテーマに、幕張メッセから9時間半にわたって生放送で届ける夏の音楽特番。総勢60組を超えるアーティストが、この夏のはじまりを盛り上げる。今回は出演アーティスト第二弾としてあいみょん、timelesz