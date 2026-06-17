16日の未明、三重県四日市市の国道で飲酒運転をして、信号待ちの原付バイクに追突し、男性にケガをさせたまま逃げたとして、45歳の男が逮捕されました。 【写真を見る】「よく覚えていないが…」と一部否認 飲酒運転をし交差点で信号待ちの原付バイクをはね逃げた疑い 45歳男を逮捕 三重・四日市市の国道１号 逮捕されたのは住居不詳・自称配管工の舛井俊文容疑者（45）です。 警察によりますと舛井容疑者は16日午前0時10分ごろ