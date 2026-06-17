鳥インフルエンザの影響などで高値が続くたまごについて、農水省は安定供給を図るための新たな対策パッケージをまとめました。鈴木農水大臣「たとえ鳥インフルエンザが頻発したとしても、鶏卵の安定供給を確保することが重要」たまごをめぐっては、冬場にかけて鳥インフルエンザの感染が相次ぐことなどから、今月16日の発表でも1パックあたりの価格が最高値に並び、高騰が続いています。こうした中、鈴木農水大臣は16日朝の会見で