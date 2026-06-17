アメリカとイランの戦闘終結に向けた覚書の署名式典について、スイス中部のリゾート地で開かれると報道されました。ブルームバーグ通信は16日、19日に予定されているアメリカとイランの戦闘終結に向けた覚書の署名式典について、スイス中部のリゾート地ビュルゲンシュトックで開かれると伝えました。スイス外務省が明らかにしたとしていて、署名式には、アメリカからはバンス副大統領が、イランからはガリバフ国会議長が出席する見