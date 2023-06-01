ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「ＢＥＹＯＯＯＯＯＮＤＳ」（ビヨーンズ）が１６日、神奈川・横浜アリーナで春ツアーの最終公演「ＢＥＹＯＯＯＯＯＮＤＳＣＯＮＣＥＲＴ２０２６ＳＰＲＩＮＧ〔ＨＩＧＨ！ＴＥＮＴＩＯＮＢＥＹＯＳＣＯＯＯＯＯＰＥ］」を開催した。同公演はメンバーの高瀬くるみ（２７）にとっては卒業コンサートとなった。グループにとって初めての横浜アリーナ公演。本公演の中盤に披