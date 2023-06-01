阪神・藤川監督が、高卒2年目の今朝丸と育成ルーキーの神宮を、「1軍研修」として甲子園での練習に初参加させた。同行した23年ドラフト1位・下村と同様、今季はファームの有望株を1軍練習に呼び寄せている。その狙いについて「合流した時にできるだけスムーズになるように。1軍の経験がない選手は緊張する。1軍昇格でいきなり緊張するのを防ぐために日米どの球団もやっていること」と説明した。育成の神宮については投球練習