16日未明、三重県津市で無免許運転をして、信号待ちの車に追突し、乗っていた女性にケガをさせたまま逃げたとして、18歳の男が逮捕されました。 【写真を見る】無免許運転し交差点で信号待ちの車に追突 乗っていた女性にケガさせ逃げた疑い 現場に車を放置…18歳男を逮捕 三重・津市の国道23号 逮捕されたのは津市の18歳の飲食店店員の男です。 警察によりますと男は、16日午前2時半ごろ、津市藤方の国道23号で無免許で乗用車を