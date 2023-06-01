◇交流戦阪神0―1西武（2026年6月16日甲子園）阪神の栄枝が8回からマスクをかぶり、今季初出場を果たした。木下、及川をリードし、2回で4安打を浴びてピンチもあったが失点はゼロ。「ランナーは出ましたけど、ゼロに抑えられたので、それは良かった」と安どの表情を浮かべた。