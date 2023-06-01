◇交流戦阪神0―1西武（2026年6月16日甲子園）【阪神・藤川監督語録】▼工藤がイマキュレートイニングうまく進み出したというか。でも、手放しで言えることはない。現役の間は必ず壁がある。今日は今日。現役が終わるまで、本気でやるのみでしょうね。▼昨年はソフトバンクが目の前で交流戦Vあ、そうですか。日々のゲームに勝ちたいと100％思いながらやっているが、ペナントを獲ることが最大の目標。今日のように守