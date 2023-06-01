◇交流戦阪神0―1西武（2026年6月16日甲子園）阪神・木下は4試合連続登板も8回の1イニングを無失点に封じた。「連投は僕からしたら、ありがたいことなので」2本の単打で2死二、三塁のピンチを招くも、カナリオの三遊間への深いゴロを熊谷が好捕し、一塁へ渾身（こんしん）の送球。追加点を防いだ。この日を含む直近4試合で、失点したのは前回登板の14日オリックス戦のみ。「しっかりケアして、次もしっかり準備して