◇交流戦阪神0―1西武（2026年6月16日甲子園）阪神・熊谷が美技連発でスタンドを沸かせた。4回1死一塁からカナリオの一撃は三遊間へ。横っ跳びで処理し、二塁でアウトを奪うと、8回2死二、三塁の場面でも三遊間の深い場所から一塁へ渾身（こんしん）のスロー。ピンチをしのいだ。「ピッチャーを助けられたのは良かった」。昨年8月19日の中日戦以来、プロ2度目となる1番を任された打撃では4打数無安打。「結果通りの…