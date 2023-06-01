◇交流戦阪神0―1西武（2026年6月16日甲子園）阪神・才木は4敗目を重く受け止めた。6回1失点と先発の仕事は果たしたが、勝てなかった事実は消えない。「まとまった試合には見えますけど、もうちょっとちゃんと投げていたら…。反省はたくさんある」と自分に言い聞かせた。5回1死二塁で、DeNA時代に30度対戦し、打率4割と打たれていた桑原に初球137キロの変化球を中前へ運ばれた。4月28日以来の坂本とのバッテリーで6奪三