◇交流戦阪神0―1西武（2026年6月16日甲子園）うなりを上げる剛球でスタンドを沸かせた。阪神・工藤は1点劣勢の7回から2番手で登板。3者連続で3球三振に仕留めるイマキュレートイニングを達成した。悔しい敗戦にあって、魂が宿る9球は希望の光だった。「今日もひとりひとり、集中して抑えられたと思います」イマキュレートとは、汚れ（欠点）のないという意味。その言葉通り、完璧な投球だった。先頭の西川は低めのフ