◇交流戦阪神0―1西武（2026年6月16日甲子園）阪神・佐藤輝が高難度のスーパーキャッチをした。1点劣勢の6回2死一塁。石井の右中間深くへの打球を追い、斜め後ろ方向にスライディングしながらキャッチ。フェンスが視界に入り、そのフェンスとの激突を避けるために滑りながらつかんだ。長打コースの当たりを防いだ美技ながら「風で打球が戻ったので取れて良かった」とサラリ。7回は安打で出て、二盗で一打同点のチャン