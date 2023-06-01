去年、カンボジアの特殊詐欺拠点で日本人29人が摘発された事件で、愛知県警は拠点の統括的立場で38歳の日本人の男を逮捕しました。「詐欺拠点には関与していたんですか？リーダーだったんですか？」記者の問いかけに応じることなく、うつむきながら車に乗せられる男。組織犯罪処罰法違反の疑いで逮捕された、佐々木裕介容疑者（38）です。タイの首都バンコクで現地当局に身柄を拘束されていて、16日、現地の収容施設を出て日本に