アメリカのトランプ大統領はウクライナでの戦闘をめぐり、「ロシアは和平に合意すべきだ」と述べ、ロシアへの圧力を強めました。アメリカトランプ大統領「（ゼレンスキー大統領と）良い会談をした。この後も会談する。ロシアは和平合意すべきだ」トランプ大統領は16日、ウクライナのゼレンスキー大統領と会談した後にこのように述べたうえで、イラン情勢を受けて緩和していたロシア産原油への制裁を復活させる可能性にも言及しま