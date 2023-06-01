フランスで開かれているG7サミットは、2日目の議論が続いています。現地から中継です。◇今回のサミット、アメリカとイランの合意直後ということもあって、主役は間違いなくトランプ大統領ですが、サミット初参加の高市首相もこだわりの「戦略外交」を展開しています。今回、日本政府関係者が「トランプ大統領は中東対応で頭がいっぱい」と口をそろえる中で、なんとか個別の接触の機会を模索してきましたが、高市首相、トラ