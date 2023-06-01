16日午後7時46分ごろ、群馬県と埼玉県で震度5弱を観測する地震がありました。この地震で、群馬県では自宅で転倒するなどして2人がケガをしました。また、上越新幹線の全線で一時、運転を見合わせるなど交通にも影響が出ました。群馬県によりますと、県内では最大震度の5弱を観測した太田市の10代の男性と、震度4を観測した大泉町の20代の女性が自宅で転倒し、頭部にケガをしたということです。いずれも軽傷だということです。交通