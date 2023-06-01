【モデルプレス＝2026/06/17】櫻井翔が総合司会を務める日テレ系夏の音楽の祭典「THE MUSIC DAY 2026」（7月4日13時30分〜22時54分）の、第2弾出演アーティストが解禁された。【写真】目黒蓮、スーツ姿で“家族”と団らん◆「THE MUSIC DAY 2026」第2弾出演者2025年の11月にメジャーデビュー10周年イヤーに突入し、自身の19曲がストリーミング再生回数1億回を突破している日本を代表するシンガーソングライターあいみょんの出演が