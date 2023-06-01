プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「ひき肉と夏野菜のグラタン」 「ピーマンマヨマスタード和え」 「ゼッポリーニ」 の全3品。 野菜もたっぷりとれるグラタンに、サッパリとした副菜、香り豊かな揚げパンを添えた洋食の献立です。【主菜】ひき肉と夏野菜のグラタン ひき肉と夏野菜にトマトクリームを合わせたグラタン。 ©Eレシピ 調理時間：40分 カロリー：604Kcal レシピ制作