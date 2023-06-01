読売新聞のポッドキャスト番組「ピッチサイド日本サッカーここだけの話」の公開収録が１６日、東京都内で行われ、番組ＭＣを務める中沢佑二さんと、北沢豪さんの元日本代表２人が、強豪オランダと２―２で引き分けたワールドカップ（Ｗ杯）の１次リーグ初戦を振り返った。２人は各選手のプレーや森保一監督の采配などを解説。後半、久保建英選手が負傷した場面での選手交代について、北沢さんは「一気に３人入れて、システム