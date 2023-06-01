ベルリンテニス・オープン 大会期間：2026年6月15日～2026年6月21日 開催地：ドイツ ベルリン コート：芝 結果：[クララ タウソン] 0 - 2 [ディアヌ パリ] 試合の詳細データはこちら≫ ベルリンテニス・オープン第2日がドイツ ベルリンで行われ、女子シングルス1回戦で、クララ タウソンとディアヌ パリが対戦した。 第1セットはディアヌ パリが6-3で先取。第2セットもディアヌ パリが6-4で