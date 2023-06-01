ハノーファー（ドイツ2部）は16日、ヘント（ベルギー1部）からMF横田大祐の買い取りオプションを行使し、完全移籍で獲得したことを発表した。契約期間は2029年6月30日までとなる。現在26歳の横田は、川崎フロンターレの下部組織出身で、2018年に渡独し、FSVフランクフルトへ加入。その後は、ラトビアやポーランドのクラブに在籍し、2024年1月にヘントに完全移籍を果たした。2024−25シーズンをカイザースラウテルン（ドイツ2部