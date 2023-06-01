【その他の画像・動画等を元記事で観る】 櫻井翔が総合司会を務め、7月4日に放送される日テレ系夏の音楽の祭典『THE MUSIC DAY 2026』。このたび、出演アーティスト第2弾が解禁された。 ■音楽ファン垂涎の顔ぶれが番組に集結 2025年11月にメジャーデビュー10周年イヤーに突入し、自身の19曲がストリーミング再生回数1億回を突破している日本を代表するシンガーソングライター、