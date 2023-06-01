J1長崎が元日本代表DF大南拓磨（28＝ベルギー1部ルーベン）を完全移籍で獲得することが16日、分かった。複数の関係者によるとすでに合意。近日中に正式発表される見通しという。1メートル83の大型センターバックで、右サイドバックやウイングバックでのプレーも可能。スピードと対人戦の強さを生かした守備、的確なカバリング能力が武器で22年には国内組だけで構成されたE―1選手権の日本代表に初選出された。24年夏に川崎Fか