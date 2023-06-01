ワーク・ライフ・バランスが浸透しても自由時間が増えたという人は2割程度でした。転職サービスdodaが働く人を対象に行った「はたらき方と生活充実度」に関する実態調査では、「社会全体でワーク・ライフ・バランスが重視されていると感じるか」を聞いたところ半数を超える人が“重視されている”と回答。しかし、浸透を実感している一方で「自由時間が増えたか」を聞くと“増えた”と回答した人はわずか2割程度にとどまっています