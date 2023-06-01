プレミアリーグのトッテナムがMFの獲得を検討している。『The Athletic』によると、ターゲットは同リーグのニューカッスルに所属するイタリア代表のサンドロ・トナーリ。イタリア出身の26歳で、2023年にミランからニューカッスルにやってきた。攻撃、守備の両面で活躍が期待できる選手で、25-26シーズンは公式戦53試合に出場して3ゴール7アシストを記録している。トナーリはアーセナル、マンチェスター・シティからも関心が寄せら