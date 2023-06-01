7月4日13時30分より放送される音楽特番『THE MUSIC DAY 2026』（日本テレビ系）の、第2弾出演アーティストが発表となった。 （関連：女性アーティストの躍進を支えてきた二つの継続的な取り組み『Women In Music - EQUAL STAGE』開催の意義） 今回は、INI、あいみょん、＝LOVE、&TEAM、海援隊、かりゆし58、King & Prince、Snow Man、timelesz、Travis Japan、山崎育三郎、緑黄色社会らの出演が発表さ