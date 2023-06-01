日本テレビ系夏の音楽特番『THE MUSIC DAY 2026』が、7月4日に千葉・幕張メッセから9時間30分（後1：30〜後10：54）にわたって生放送される。それに先立って、出演アーティスト第2弾と企画が発表された。【写真】りくりゅうも！『THE MUSIC DAY 2026』出演アーティスト出演アーティスと第2弾として、INI、あいみょん、＝LOVE、&TEAM、海援隊、かりゆし58、King & Prince、kurayamisaka、Snow Man、timelesz、Travis Ja