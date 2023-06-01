慶応大の鶴岡路人教授と東京大先端科学技術研究センターの小泉悠准教授が１６日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、先進７か国首脳会議（Ｇ７サミット）に臨む米国と欧州の間の溝を議論した。鶴岡氏は、イランとの戦闘終結に向けた交渉を巡る米国の主張に一貫性がなく、「米国の意思決定のずさんさは（欧州にとって）大きな懸念になり続ける」と指摘した。小泉氏は、米国が北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）に不満を抱く理由