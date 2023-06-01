【ナッシュビル（米テネシー州）１６日＝岡島智哉】北中米Ｗ杯に臨む日本代表のベースキャンプ地・ナッシュビルの練習拠点が、報道陣に公開された。＊＊＊当該施設は、ＭＬＳのナッシュビルＳＣが所有する。総工費４０００万ドル（約６４億円）をかけて２０２３年６月に完成した最新鋭の施設が、森保ジャパンの活動を支えている。天然芝２面と人工芝１面のピッチに加え、サウナや交代浴ができる浴槽など、リカバリー