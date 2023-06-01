東京・有楽町に設置された真実の口。手を入れると心に偽りがあるかではなく、隠れ栄養不良が分かります。働く人が“真実の口”に恐る恐る手を入れると、画面に栄養スコアが表示されました。キウイフルーツを販売するゼスプリなどが東京・有楽町に設置した「栄養診断自販機」。口に手を入れて30秒ほど待つと、手の皮膚からカロテノイドの量を測定し栄養スコアを10点満点で“見える化”します。体験者からは「10点目指すつもりでやっ