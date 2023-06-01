酒気帯び運転で原付バイクに追突してけがをさせ、現場から逃げた疑いで男が逮捕されました。 危険運転致傷とひき逃げの疑いで逮捕されたのは、住居不詳で自称配管工・舛井俊文容疑者(45)です。 警察によりますと、舛井容疑者は16日未明、酒を飲んで正常な運転ができない状態で乗用車を運転し、四日市市松原町の国道1号で信号待ちをしていた原付バイクに追突して、会社員男性(25)の腰や足首にけがをさせた疑いが持た