焼きたてカスタードアップルパイ専門店「RINGO」から、毎年人気を集める桃スイーツが今年も登場します。2026年7月1日（水）よりスタートする『JUICY PEACH SUMMER』では、みずみずしい桃の魅力をたっぷり味わえる限定商品を販売。昨年約12万個を売り上げた人気のピーチパイをはじめ、アールグレイが香るオープンパイやオンライン限定BOXまでラインアップ。夏ならではの爽やかな味わいを楽しめ