Ｗ杯日本代表の久保（レアル・ソシエダード）が現地の病院で検査を受けたと、日本サッカー協会の広報担当者が１５日、明らかにした。先発した１４日のオランダ戦の後半、ドリブルを仕掛けた際に相手選手と接触し、左膝付近を痛めて途中交代していた。