鉄道の運転見合わせによりタクシーを待つ人の列＝１６日東武・太田駅前＝ １６日午後７時４６分ごろ群馬県と埼玉県で震度５弱を観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。 気象庁によりますと、震源地は茨城県南部で震源の深さは、およそ５０キロ。地震の規模は、マグニチュード５．５と推定されます。 震度５弱は、群馬県では太田市、千代田町。埼玉県では加須市、