NY株式16日（NY時間11:02）（日本時間00:02） ダウ平均52009.84（+338.81+0.66%） ナスダック26589.44（-94.50-0.35%） CME日経平均先物69695（大証終比：+325+0.47%） 欧州株式16日GMT15:02 英FT100 10494.16（+63.54+0.61%） 独DAX 24917.76（+23.75+0.10%） 仏CAC40 8453.13（+69.12+0.82%） 米国債利回り 2年債 4.060（-0.006） 10年債 4.445（-0.028） 30年債 4.