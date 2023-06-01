その後、ドル円は１６０円台半ばでの推移となっており、本日高値圏での取引となっている。本日は日銀が決定会合で利上げを打ち出したが、特に円高の反応も限定的で、財務省による為替介入も行われていないことから、投資家は再度円安を進めているようだ。 海外のアナリストは、日銀が政策金利を１．００％に引き上げた後も、次の利上げを年内に実施しないのであれば、日本はインフレを考慮した実質金利が依然として大幅なマ