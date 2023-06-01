日銀は政策金利を1％程度に引き上げる追加利上げを決定しました。31年ぶりとなる1％の金利水準で暮らしへの影響は。16日午後3時半から入院中の植田総裁に代わって記者会見を行った日銀の内田副総裁は「（政策金利を）従来の0.75％程度から1％程度へと変更することを賛成多数で決定した」と述べました。総裁不在の金融政策決定会合で、2025年12月以来の追加利上げを決めた日銀。中東情勢の影響で物価が上振れしていくリスクがあると