【Amazonセール：電動昇降デスク】 開催期間：6月17日～6月22日23時59分 【拡大画像へ】 Amazonで、電動式昇降デスクがセール価格で販売されている。開催期間は、6月17日から6月22日23時59分まで。 対象となっているのは、天板の幅が120cmから160cmのデスク。高さを調整することで、スタンディングデスクと通常のデスクとの使い分けが可能になる。 なお、セ}