【Amazonセール：Waterman 万年筆「カレン」】 開催期間：6月17日～6月22日23時55分 【拡大画像へ】 Amazonにて、Watermanの万年筆「カレン」がセール価格で販売されている。期間は6月22日23時55分まで。 「カレン」はフランスの高級筆記具ブランドWatermanの万年筆。「海面をすべり行く船の舳先」のような繊細で優美なシルエットと、「波をかきわけ進む」力強さ、18金ロ