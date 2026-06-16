ハノーファー(ドイツ2部)は16日、ゲント(ベルギー1部)から期限付き移籍加入しているMF横田大祐(26)について、買取オプションを行使して完全移籍で獲得することを発表した。2029年6月30日までの契約としている。横田は2024年1月にゲントに加入し、同年8月にドイツ2部のカイザースラウテルンへ期限付き移籍。今季はハノーファーへ期限付き移籍すると30試合5得点4アシストを記録した。ラルフ・ベッカースポーツダイレクターは「