HSBC選手権 大会期間：2026年6月15日～2026年6月21日 開催地：イギリス ロンドン コート：芝 結果：[ジェンソン ブルックスビー] 2 - 1 [マルティン ダム] 試合の詳細データはこちら≫ HSBC選手権第2日がイギリス ロンドンで行われ、男子シングルス1回戦で、ジェンソン ブルックスビーとマルティン ダムが対戦した。 第1セットはジェンソン ブルックスビーが6-4で先取。第2セットはマ