DÉ DÉ MOUSE × WaMiが、コラボシングル「In Yr Dreams」を本日配信リリースした。本楽曲は、前作「Stardust Away」の続編でもあり、より内相的で官能性にフォーカスした作品とのこと。疾走感と力強いUKGビートにフロアライクなベースラインが冴えるドロップ、WaMiによる悲しくもドライブ感溢れるボーカルが一体となったシティポップに仕上がっているという。アートワークは「Stardust Away」のアートワークも手がけたイ