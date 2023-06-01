上海世博会博物館「国采−故宮蔵清代帝后服飾展」で展示予定の明黄色納紗金竜文男単朝袍（めいこうしょくのうさきんりゅうもんだんたんちょうほう）。（上海＝新華社配信）【新華社上海6月16日】中国上海市の世博会（万博）博物館で7月7日から「国采−故宮蔵清代帝后服飾展」が開かれる。北京・故宮博物院が所蔵する貴重な清代宮廷の織物・刺繍衣装、生地、装身具など101点を展示。うち3割以上が初公開となる。来場者は、展示品