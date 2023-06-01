東京・歌舞伎町の質店で起きた強盗未遂事件で、新たに指示役の男2人が逮捕されました。及川魁士容疑者（24）と斉藤涼平容疑者（25）は3月、新宿区歌舞伎町の質店に押し入り、「金を出せ」などと脅して金品を奪おうとした疑いが持たれています。この事件では、実行役の男4人が逮捕・起訴されていて、及川容疑者らはSNSで実行役を集め、事件当日は、犯行現場とは別の場所から指示を出していました。警視庁は2人の認否を明らかにして