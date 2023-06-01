16日午後7時46分ごろ、群馬県と埼玉県で震度5弱を観測する地震がありました。長く運転の見合わせが続いていた、JR高崎線が通る本庄駅前から中継です。1時間ほど前に駅でアナウンスがあり、午後11時前に上りが動き出し、その時に多くの方が改札を通る様子が確認できました。11時30分ごろには下りの電車も到着し、多くの乗客が駅に到着し安堵の表情が見られました。駅員によりますと、現在、高崎線は全面的に運転を再開しているとい