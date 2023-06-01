2020年7月に施行されたレジ袋の有料化から、はや6年。今ではエコバッグを持ち運ぶのが当たり前となり、スーパーなどからビニールのレジ袋を持ち帰る機会も少なくなりました。とはいえ、うっかりエコバッグを忘れてしまい、仕方なく数円のレジ袋を購入する機会もままあります。しかもなぜか、大量の食材を購入したときに限ってエコバッグを忘れることが多いような気が……筆者だけでしょうか。 牛乳2本に