最近の俺はQi2.2 25Wワイヤレス充電を活用中。Qi2.2 25W（Qi2 25Wと同意）は、最大25Wでのワイヤレス充電を可能にした無線充電規格Qiの最新バージョンだ。愛用のiPhone 16 Pro MaxはQi2.2 25W充電対応で、これをQi2.2 25W充電器でチャージすると「やっぱり速いなぁ」と体感できるくらいの充電速度差が感じられる。 ちなみに、Qi2.2 25WのQi充電パッドでは最大25Wの充電が可能だが、それ以前のQi充電パッドでは